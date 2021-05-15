Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa ülkelerinden destek geliyor. Onlarca Filistinliyi şehit eden İşgalci İsrail'e, Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağının asılmasının ardından benzer bir destek Çekya’dan geldi.

İSRAİL BAYRAĞI PRAG KALESİ'NDE

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi’nde bulunan Avrupa Birliği (AB) bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asılması talimatını verdi. Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmiş ve İsrail'e açık destek verilmişti.

Avusturya devlet binasında İsrail bayrağı! Avusturya Başbakanlığı idari merkez binasının çatısına, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayrağı çekildi.

SÖZCÜ KALIN'IN AVUSTURYA TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki göstermiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullanmıştı.

VİYANA'DAKİ FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ POLİS TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bugün yapılması planlanan iki farklı Filistin’le dayanışma gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi. Viyana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada "Doğu Kudüs’te Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkartılmasına tepki" isimli gösterinin toplumun güvenliği ve huzurunu bozabileceği gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyuruldu.