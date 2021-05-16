Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş gruplarından Tel Aviv'e roket saldırısı geldi. İsrail'in saldırılarında 10 mayıstan bu yana 140'tan fazla kişi şehit düşmüş, birçok bina yıkılmıştı.

Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri yükseldi. İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe atılan roketlerin büyük bölümünü imha etti. Bölgede henüz can kaybı ya da hasra olu olmadığı bilinmiyor.