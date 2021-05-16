Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörist devlet İsrail acımasızca vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin şehit olduğunu, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı.

UYARI YAPILMADI

İşgalci İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

5 ÇOCUK ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, enkaz altından 5 çocuğun kutarıldığını açıkladı. Hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi.

KASSAM TUGAYLARI BEERSHEBA KENTİNE 12 ROKET ATTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in Gazze'de sivilleri acımasızca hedef alan saldırılarına karşılık Beersheba kentine 12 roket roket attığını duyurdu. Roketlerin 7'sinin boş alana düştüğü, 5'inin ise İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Gazze'den atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı açıklandı.