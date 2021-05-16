Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 bin askerin katılımıyla tatbikata başlanıldığı bildirildi.

15 BİN ASKER, 300 TANK, 400 FÜZE, 50 UÇAK...

Tatbikatta, 15 bin askerin görev yaptığı ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçlarının yer aldığı belirtildi.

20 Mayıs'a kadar devam edecek tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Tatbikatta ayrıca terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimleri de verilecek.