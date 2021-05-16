Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Terör devleti İsrail, Gazze'deki zulmünü sürdürüyor. Gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el-Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ENKAZDAN 5 ÇOCUK SAĞ ÇIKARILDI

İsrail güçleri, herhangi bir uyarı yapmadan Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda apartman dairesi yıkıldı, yıkılan evlerin enkazı altından 5 çocuk kurtarıldı.

ŞEHİT SAYISI 174'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.