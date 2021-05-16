Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'de toplu sivil katliamlar yaşanırken İsrail'in Walla News gazetesi ordudaki üst düzey bazı yetkililerin operasyonun sona erdirilmesini istediklerini yazdı.

İsrail'in operasyonu sürdürmenin bedelini ödediğini dile getiren askeri yetkililer, İsrail'in kimsenin girmek istemediği bir kara manevrası riskini alabileceğini bu durumda da Hamas'ın beklenmedik bir karşılık vermesinden endişe ettiklerini söylüyor.

Haberde ayrıca çatışmalara 14 bin roketle giren Hamas'ın yaklaşık 60 gün daha roket atma imkanı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 147 Filistinli hayatını kaybederken İsrail tarafında ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.