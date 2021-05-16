Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda İngiltere kraliyet ailesine ağır eleştirilerde bulunmuş ve bu, sarayda büyük tepkilere yol açmıştı. Aktör Dax Shepard’a verdiği 90 dakikalık röportajda ailesine yönelik eleştirilerini sürdüren Prens Harry, “Babam, bana daha önce kendisine yapıldığı şekilde muamele etti. Nesilden nesile geçen çok fazla genetik ızdırap var. Bu fasit dairenin kırılması gerekiyor. Ben, çocuklarıma bu şekilde davranmayacağım” dedi.

Kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Harry, bunun bir parçası olmak istemediklerini ve bu yüzden ABD’ye yerleştiklerini ifade etti. Bu açıklamalar İngiltere’de saray yetkililerini çok kızdırdı.

Prens Harry’i aileye büyük saygısızlık yapmakla suçlayan bir saray yetkilisi, “Edinburg Dükü dedesi Prens Philip’i daha yeni mezara koyduk. Tartışmalara dedesini de çekmesi şoke edici” dedi.

"KRALİYET UNVANLARI ALINMALI"

Başka bir yetkili de, “Kraliyet unvanları alınmalı. Aynen kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıkları gibi unvanlardan da mahrum kalmalılar. Sadece Harry ve Meghan olmalılar” ifadesini kullandı.