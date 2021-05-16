Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşılamada Rodos, Kos ve Santorini gibi popüler turistik adalara öncelik verilecek. Buralar ve İdra, İskiri ve Skopelos gibi adalarda aşılamanın iki hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Almanya geçen hafta Yunan adalarına gidenlerin dönüşte karantinaya alınmayacağı kararını almıştı. Yunan turizm yetkilileri, aynı iznin İngiltere’den de alınmasını planlıyor. Yunan adaları, çoğunda sıfır Covid-19 vakası görülmesine rağmen İngiltere’nin “sarı” listesinde. Yunan Turizm Bakanı Harry Theoharis, aşılama programı sonrasında haziran sonuna kadar ülkenin İngiltere tarafından, dönüşlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayan “yeşil” listeye alınmasını ümit ettiklerini söyledi.