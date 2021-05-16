Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın tanıklığında Gazze'de etnik temizliğe girişen İsrail 10 Mayıs'tan bu yana 200'e yakın sivili vahşice katletti.

Çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmadan sivil yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail dün bölgede yaşanan dramı dünyaya ulaştıran basın mensuplarını hedef alarak basın binasını bombalamıştı. Binada görev yapan uluslararası ajanslar saldırıyı teyit ederken, bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

2 DOKTOR VE AİLESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Savaş etiğini yerle bir eden eli kanlı İsrail hükümeti, 2014 yılında olduğu gibi bu saldırılarda da sayıları bini geçkin yararlılarla dolup taşan hastaneleri hedef aldı.

Hava saldırısı sonucu yıkılan binanın enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Doktor Eymen Ebu Avf'un cansız bedeni çıkarıldı. Nöroloji profesörü ve Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moin El Alul’un da bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 doktorun aile bireylerinin de saldırılar sonucu hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve doktorlar, bugün öğle saatlerinde Dr. Eymen Ebu Avf’un cenaze namazını kıldı.

İsrail 2014 yılında da düzenlediği hava saldırılarında hastane ve sivil yerleşim bölgelerini hedef almış, binlerce Filistinli bu saldırılarda hayatını kaybetmişti.



