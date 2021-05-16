Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası hava yolu şirketleri güvenlik sorunları nedeniyle İsrail'e yapılan uçuşları askıya aldı.

Şirketler 18 Mayıs Salı gününe kadar uçuş yapmak istemezken iç uçuşlar devam ediyor.

İsrail Havalimanları Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dün yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiği belirtilmişti.

ROYAL CARİBBEAN DENİZ SEFERLERİNİ DURDURDU

Uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Royal Caribbean da, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden İsrail'e yönelik seferlerini durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle İsrail'in Hayfa Limanı'ndan seferlerin haziran ayında başlamasının planlandığı duyuruldu.