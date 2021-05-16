Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırıları devam ederken, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı saldırılarda olan, masum çocuklara oluyor.

Henüz 10 yaşında olan Filistinli bir kız çocuğunun, saldırılardan dolayı çocukların hayatını kaybettiğini ve buna anlam veremediğini gözyaşları içerisinde belirttiği video, sosyal medyada gündem oldu.

"NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM"

10 yaşındaki çocuğun, saldırıların halk için baş edilemez olduğunu söyleyerek, "Halkıma yardım etmek için doktor ya da başka bir şey olmak isterdim ama yapamam, ben sadece bir çocuğum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum." dedi.

Korktuğunu söyleyen ve halkı için bir şeyler yapmak istediğini belirten kız, "Daha 10 yaşındayım. her gün ağlıyorum, çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların neden yapıldığını kendi kendine sorduğunu söyleyen küçük kız, "Neden bunu hak ediyoruz? Bunun için ne yaptık? Ailem biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmediklerini, bizden nefret ettiklerini söylüyor. Neden?" diyerek sitem etti.

"Etrafımdaki çocuklara bakın, onlar sadece çocuk!" diyen kız çocuğu, "Neden füze atıp onları öldürüyorsunuz? Bu adil değil!“ diyerek tepki gösterdi.