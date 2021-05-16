Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.

Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elindeki Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.” mesajını yayınladı.

Ünlü model Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü model Bella Hadid, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"AİLEM İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDI"

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid’in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye’ye, ardından Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda kaldığını anlattı.

“TARİHİ ASLA SİLEMEZLER”

Tarihin asla silinemeyeceğini söyleyen Bella Hadid, "Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar için daha iyi bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

“BU IRKÇILIKTIR”

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, bunun bir din meselesi olmadığını vurgulayarak, "Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı." açıklamasını ekledi.

Bella Hadid'den ABD ve İsrail'e Filistin tepkisi Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

MOHAMED HADİD'İN ÇOCUKLARININ İSMİ ARAPÇA

Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılmıştı.

5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” demişti.

Ayasofya'da namaz kılan ünlü mankenlerin babası: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nınki de Hayriye Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası milyarder iş adamı Mohamed Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. Beş çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid "Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi.