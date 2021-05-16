Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüs salgınında bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktı. Pek çok ülke salgında bulaşı kontrol altına almaya çalışırken kısıtlamalar nedeniyle de ekonomik sorunlar yaşıyor.

İngiltere'de de kısıtlamlar nedeniyle müşteri bulamayan taksiciler, siftah yapmak için havaalanı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Geceyi parklarda geçiren taksicilerin bir kısmı arabasında uyumayı tercih ederken üşümemek için camlarını da çeşitli malzemelerle kapattı.

Geçtiğimiz günlerde ise aracında ölen 50 yaşlarındaki bir taksi şoförü 3 gün sonra bulunmuştu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir taksici ise “Sabah siftah yapmak isteyen şoförler geceyi otoparkta geçiriyor. Salgın herkesi etkiledi. Daha az uçuş oluyor, biz de para kazanmak için daha uzun süreler bekliyoruz” dedi.