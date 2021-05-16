Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da Putin'in üst düzey güvenlik yetkilisi Nikolay Patrushev’in, çocuklara okullarda askeri eğitim verilmesi çağrısı sonrasında skandal bir olay yaşandı.

Moskova yakınlarındaki sanayi şehri Elektrostal’da bir ilkokul yönetimi, dokuz yaşındaki çocuklara askeri üniforma giydirip ellerindeki oyuncak silahlarla yürüyüş yaptırdı.

Çocukların savaş şarkıları söylediği bu yürüyüşde “Düşmana af yok” nidaları yükseldi.

HİTLER GENÇLİĞİNE BENZETİLİYOR.

Rusya ile batı arasında askeri gerginlikler Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Rusya'nın 2015’te kurulan ve bugün sayıları 803.000’e ulaşan bir gençlik ordusu bulunuyor.

Nazi Almanyası’ndaki Hitler gençliğine benzetilen bu orduda asker sayısının artırılması için Güvenlik Konseyi Başkanı Patrushe çağrıda bulunmuştu.

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