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BM'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
16.05.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.
Kaynak: AA
Etiketler : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,
789993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789993.aspx
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