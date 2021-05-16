Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şati Mülteci Kampı'na terörist Israil tarafından düzenlenen saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybeden Hadidi, cenazede yaptığı açıklamada saldırıda yaşananları anlatarak Filistin'deki vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

"Onlar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı"

Saldırı öncesi çocuklarının bayramlıklarını giyerek akrabalarıyla bayramlaşmaya gitmenin sevinci ile evden çıktığını aktaran Hadidi, İşgalci Israil'in saldırıda; eşi, çocukları; Suheyb (14), Abdurrahman (8), Usame (6) ve Yahya'yı (11) hayattan kopardığını açıkladı. "Çocukların günahı neydi de hayatlarını kaybettiler. Onlar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı." diye veryansın eden Hadidi, "Silahı olmayan, kimseye zarar vermeyen çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?" sözleriyle yürekleri dağladı.

Ailesinden geriye 5 aylık Ömer bebek kaldı

Hain saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybeden Hadidi'nin ailesinden geriye 5 aylık Ömer bebek kaldı. Ömer'in saldırıdan yaralı bir biçimde kurtulduğunu öğrendiğinde şükür namazı kıldığını belirten acılı baba, Filistinli çocuklarin korunmasındaki görevini yerini getirmemekle suçladığı uluslararası insan hakları kurumlarından herhangi bir talepte bulunmayi reddetti.

"Allah beni bir başıma bırakmadı"

Ailesinin neredeyse tamamını kaybeden Hadidi'nin, eşi ve üç çocuğunun hayata gözlerini yumduğu olayı anlattığı esnada yoğun bakımdaki cocuğunun vefat haberini almasına karşın metanetli duruşu, gören herkesi hem duygulandırdı hem de hayran bıraktı. Bebeğinin kurtuluşu ile "Allah beni tek başıma bırakmadı" diyen Hadidi, sözleriyle yürekleri yangın yerine çevirdi.

Öte yandan Hadidi ailesinin bayramlaşmak üzere gittiği akrabaları Ebu Hatab ailesinden ise; Meryem (8), Yamen (6), Bilal (9) ve Yusuf (11) kardesler ile anneleri hayatlarını kaybetti.