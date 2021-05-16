Gazze'den gelen son dakika haberine göre, belediye tarafından yapılan açıklamada şehrin birçok noktasının harabeye döndüğü belirtilirken 40 cadde ve kavşağın hain saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Açıklamada; saldırı için özellikle önemli cadde ve kavşakların hedeflendiği aktarıldı.
Hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yollar hedef alınıyor
Gazze Belediyesi, İşgalci İsrail savaş uçaklarının özellikle hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yolları hedef aldığını ifade ederken, saldırıların şehrin temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısına zarar verdiği açıklandı.
İşgalci güçlerin cadde ve kavşakları hedef alması kentteki insani durumu daha da kötüleştirirken, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden oldugu öğrenildi.
Hain saldırı yakıp yıkmaya devam ediyor
İşgalci Israil'in saldırıları can almaya ve Gazze'yi harap etmeye devam ediyor. Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları nedeni ile toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Gazze'den gelen son dakika haberine göre, belediye tarafından yapılan açıklamada şehrin birçok noktasının harabeye döndüğü belirtilirken 40 cadde ve kavşağın hain saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Açıklamada; saldırı için özellikle önemli cadde ve kavşakların hedeflendiği aktarıldı.
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