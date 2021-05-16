Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'den gelen son dakika haberine göre, belediye tarafından yapılan açıklamada şehrin birçok noktasının harabeye döndüğü belirtilirken 40 cadde ve kavşağın hain saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Açıklamada; saldırı için özellikle önemli cadde ve kavşakların hedeflendiği aktarıldı.



Hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yollar hedef alınıyor

Gazze Belediyesi, İşgalci İsrail savaş uçaklarının özellikle hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yolları hedef aldığını ifade ederken, saldırıların şehrin temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısına zarar verdiği açıklandı.

İşgalci güçlerin cadde ve kavşakları hedef alması kentteki insani durumu daha da kötüleştirirken, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden oldugu öğrenildi.