Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Uluslarası Af Örgütü, günlerdir süren İsrail zulmünün ardından sessizliği bozdu. Örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." dedi.

MÜLTECİ KAMPINI VURMUŞTU

İşgal devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinin olduğu yeri vurmuş, 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere toplam 192 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla ise yaralı var.