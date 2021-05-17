Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifa ettikten sonra Filistinlilerin haklarını desteklemek için gösterilere katıldığı ve uluslararası alanda konferanslar vererek İsrail ordusunun işlediği "savaş suçlarına" dikkati çektiği için bulduğu tüm işlerden kovulan Shapira, bu nedenle Norveç'e taşınmak zorunda kaldığını anlattı. Shapira, İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir toplumun bir "beyin yıkama makinasından" geçirilerek gerçekleri görmelerinin engellendiğini söyledi. Shapira, "İsrailli liderlerden hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey beklemeyin. Son 20 yıl içerisinde İsrail toplumunun tamamı sağa kaydı. Benim gibi solcu İsraillilerden bile, çünkü bizim sayımız çok az, olayların gidişatını değiştirebilecek kadar sayımız yok. Dışarıdan müdahaleye ihtiyacımız var" dedi.