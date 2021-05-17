Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava savunma sisteminde son derece pahalı bir teknoloji kullanan İsrail, Gazze'den atılan 300 ile 800 dolar arasındaki roketleri imha etmek için her seferinde 50 ila 100 bin dolar harcıyor.

2006 yılında Lübnan savaşı sonrasında hissedilen açıkla, ABD'nin finanse ettiği 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini hayata geçiren İsrail, bu teknolojiyi 2011 yılından itibaren aktif şekilde kullanmaya başladı.

GÜVENİRLİLİĞİ SARSILDI

Son dönemde Gazze'den atılan roketlerin 'Demir Kubbe'yi delerek İsrail sokaklarına düşmesi oldukça pahalı olan bu teknolojinin güvenirliliğini sorgulattı. Hamas'ın en iyi roketlerinin bile düşük maliyetli olduğu bilinirken, İsrail atılan her bir roketin imhası için 100 bin dolar kadar bir kayıp yaşıyor.

İsrail basını 14 binden fazla roketi bulunan Hamas'ın, uzun menzilli roketlerinin Tel Aviv, Hayfa ve Eylat gibi kentlere ulaşabildiğini aktarıyor.

Sürdürülebilirliği bir sorun haline gelen sistem için İsrail, ABD’den büyük miktarda finansal destek alıyor. Halk ise hükmetin 'Demir Kubbe'ye fazla güvendiği sığınak inşa etmek gibi başka önlemleri boşladığı görüşünde.

İSRAİL iSTİHBARATI 'AYYAŞ ROKETİ'Nİ BİLMİYORDU

brani Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Uzi Rubin, Hamas'ın roketlerinin yakında biteceği yönündeki iddiaları reddederken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kullandığı "Ayyaş roketine" işaret ederek, İsrail ordusunun, Hamas'ın, Eylat bölgesine kadar ulaşabilecek bir füzesi olduğunu daha önce bilmediğini" ve İsrail istihbaratının eksik tahminlerinin olduğunu belirtti.

İsrail makamlarından, Gazze'den atılan roketlerin imhasının maliyetine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas ve İslami Cihad Hareketinin, Gazze'den İsrail'e 7 gün içerisinde 3 bin 100 roket attığı" kaydedilmişti.

Kassam Tugaylarından geçen perşembe yapılan açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan "Ayyaş roketinin" kullanılmaya başlandığı belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze Şeridi'ne askeri operasyonun başlatıldığı 10 Mayıs'tan bu yana binden fazla roketi imha ettiğini açıklamıştı.