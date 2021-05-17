Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ablukası altında bayramı geçiren Filistinliler sevdiklerini kaybetmenin de acısını yaşıyor.

Dünyanın sessiz kaldığı İsrail zulmü sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gün yüzüne çıkarken, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'de 58'i çocuk, 197 kişi katledildi.

Sosyal medyada seslerini çektikleri videolar ile duyurmaya çalışan Filistinliler arasında bir baba saldırı anında korkan küçük kızlarının görüntülerini paylaşmıştı. Binlerce kez izlenen videoda küçük kızlar babalarının aldığı oyuncakla oynarken, İsrail savaş uçaklarının sesiyle irkiliyor. Korkan kızlarını 'Her şey yolunda' diyerek teskin etmeye çalışan baba Ahmed Mansi daha sonra videoyu Youtube'da 'Bu yıl bayramımızı mahvettiler' başlığıyla paylaşıyor.

Saldırılar sırasında kızlarını teskin etmekten başka elinden bir şey gelmeyen o babanın, iki gün önce hava saldırılarında hayatını kaybettiği öğrenildi.