Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 yaşında rap yapmaya başlayan Şanti, rap yaparken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Şanti videoda, boynuna taktığı Filistin kültürünün bir parçası olan kufiyyesiyle rap yapıyor.

YIKILAN EVLERİN ÖNÜNDE RAP YAPTI

Filistinli küçük çocuğun arkasındaki manzarada İsrail saldırılarında yıkılan evler ve enkazda yakınlarını ve kaybettikleri eşyaları arayan Filistinliler görünüyor.

Şanti, mesajında, geçen haftanın Gazze için çok zor geçtiğini ve tüm dünyanın Filistin'de yaşananları bilmesini istediğini kaydetti.

13 yaşındaki çocuk, Gazze'de yaşanan acıları şu sözlerle ifade ediyor:

"Tamamı acılarla dolu sınırlar içinde yaşıyoruz. Acıyı görmek istiyorsan insanların yüzlerine bak. Sahip olduğunuz tek evden de kovulduğunuzu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ederken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyor. Kız kardeşime bakıyorum. O bunu, eşit şekilde muamele görmediği ve doğduğu yer yüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi hak ediyor mu?"

İsrail'in tehcir politikasıyla karşı karşıya kalan işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne de şarkısında yer veren Şanti, şöyle devam ediyor:

"Bu toprakları işgal etmek istiyorlar ama aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler umarım Şeyh Cerrah için fark oluşturabilir. Çünkü aynı şey 1948'de de yaşandı. Dedemler tehcir edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler."

İsrail saldırılarını sürdürüyor: Şehit sayısı 197'ye yükseldi Gazze'den son dakika... Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 197'ye yükseldiği belirtildi.

GAZZE'DE TABLO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi de yaralandı.