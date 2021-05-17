Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1,366 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan yeni tip koronavirüs vakalarındaki patlama ile aşı tedariki çıkmaza girdi. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463' yükseldi.

Covax projesinin tedarikçisi olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII), vaka sayılarındaki patlamanın ardından 2 aydır planlanan aşı sevkiyatlarını yapamadıklarını duyurdu.

UNİCEF ise aşıya ulaşımı mümkün olmayan ülkeler için G7 ülkelerinden ve AB devletleriden aşıyı paylaşmalarını istedi.

STOKLANAN 153 DOZ AŞI YOKSUL ÜLKELERE GİDEBİLİR

UNİCEF'in Covax tedarik koordinatörü Gian Gandhi bir sonraki doz sevkiyatının ne zaman yapılacağını öngöremezken, durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı ülkeler, nüfuslarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı sipariş etmiş, Amerika ve İngiltere fazla aşının yoksul ülkelere bağışlayacağını duyurmuştu. Ancak şimdiye kadar yalnızca doz bağışında bulunan tek G7 ülkesi Fransa oldu.

AŞI BAĞIŞININ ÖNEMİ BÜYÜK

Unicef, zengin ve güçlü G7 ülkelerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tedariklerinin yüzde 20'sini bağışlayarak yoksul ülkeler için aşı açığını büyük ölçüde azaltabileceğini, bunun da Covax programı için yaklaşık 153 milyon dozun serbest bırakılması anlamına geldiğini söyledi.

Fransa, Haziran ayı ortasına kadar yarım milyon doz vaat ederken, Belçika önümüzdeki haftalarda yurtiçi arzından 100 bin doz sözü verdi. İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri de aşı tedariklerini paylaşma sözü veren çok az sayıdaki diğer ülkelerden bazıları arasında yer alıyor.

HİNDİSTAN'DA TOPLAM ENFEKSİYON SAYISI 25 MİLYONA YAKLAŞTI

Hindistan’daki salgın diğer ülkeleri de tehdit ediyor. Nepal, Sri Lanka, Maldivler, Arjantin ve Brezilya'da vakalar patladı, sağlık sistemleri büyük mücadele veriyor.

Ülkede 3 milyon 516 bin 997 hastanın tedavisi sürerken uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi.