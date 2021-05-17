Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı.

Yaralılar arasındaki 1235 kişiden 366'sını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children da İsrail ablukasındaki Gazze'de saatte üç çocuğun yaralandığını bildirdi.

Bombardımanların devam ettiği Gazze'de şehre güç sağlayan elektirik santralleri, hastaneler de İsrail uçaklarının hedefleri arasında.

TEDAVİ GÖREN HASTALAR ÖLÜMLE YÜZ YÜZE

Şehrin ana güç kaynağı olan elektrik santralini vuran ve yakıt girişine izin vermeyen İsrail hastanelerde tedevi gören yüzlerce masum sivili de tehlikeye atıyor.

Elektirik kesintilerinin muhtemel yıkıcı etkilerine değinen Save the Children "Sağlık tesisleri ve sivil altyapı, çok kısa bir süre sonra, önemli malzemeler ve acil tedavi sağlamak için gereken güçten mahrum kalabilir. Ayrıca, kritik hasta ve yaralı çocuklar tedavi için Gazze'den ayrılamıyor." dedi.

Açıklamada, zaten çok zor koşullarda verilen hizmetlerin birçoğunun, ölümcül bir ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası ve Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle sınırlı tıbbi malzeme ile boğuştuğu dile getirilerek Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, altyapıya verilen son hasarın Gazze'de 480 bin kişinin suya sınırlı erişimi ya da hiç erişememesine neden olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.