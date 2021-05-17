Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz 11 yaşındayken 2011'de İsrailli askerlere meydan okuduğu için "Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan aktivist Ahed Et-Temimi, Filistin'de son dönemde İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Filistinli kadınların acılarının bir iki günle sınırlı olmadığı ifade etti. Temimi, onlarca yıldır devam eden İsrail işgali nedeniyle türlü acılara göğüs germek zorunda olan Filistinli kadınlara dünyadan yeterince destek gelmediğini ifade ederek, "Bana göre, uluslararası insan hakları ve uluslararası kadın hakları örgütleri işgal nedeniyle öldürülen ve baskıya maruz kalan Filistinli kadınlar için yeterli tepkiyi vermiyor" dedi.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA FARKLI BİR GÖZLE BAKARLAR"

"Burada yaşananlar başka bir ülkede olsa, olaya farklı gözle bakarlar. Başka bir yerde kadın şiddete maruz kalsa inanılmaz tepkiler verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü bize reva görülenler normal sayılıyor. Onların yaşadıkları ise anormal. Sanki biz bunları hak ediyoruz da başkaları etmiyormuş gibi bir bakış söz konusu" diyen Temimi dünyaya şöyle seslendi: Bütün dünyaya söylüyorum. Biz de insanız, beşeriz, herkes gibi. Normal bir hayat yaşamak bizim de hakkımız. Şiddetsiz bir hayat yaşamak bizim de hakkımız.

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"DAVAMIZDA DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

"Filistinli kadınlara da diğerleri gibi sahip çıkın" diyen Temimi, şiddete maruz kalan kadınların işgalcilerin önünde durup 'Ben evimin, toprağımın, vatanımın işgal edilmesini, sömürülmesini kabul etmiyorum' diyerek sırf hakkını savunduğu için darp edildiğini söyledi. Temimi, tüm kadın hakları kuruluşlarına ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak Filistin davasında daha fazla yardıma ihtiyaçlarını olduğunu dile getirdi.

AHED EL-TEMİMİ KİMDİR?

Ahed El-Temimi, 2001 yılında dünyaya geldi. İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da Filistin'in kahramanı" olarak tanınıdı.

Temimi, 2015 yılında Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti ve 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Temimi'yi İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.

Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterilen Tamimi, 2017 yılında evine gelen askerler tarafından gözaltına alındı. 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılan Temimi, 29 Temmuz Pazar günü serbest bırakıldı.