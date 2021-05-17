Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nehammer, geçen yıl Avusturya’da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin’e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail’e verdiği desteği yineledi. Avusturya’da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Nehammer, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye’nin rol oynadığını ileri sürdü.

TÜRK BAYRAĞININ AÇILMASI AVUSTURYA'YI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye’nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana’da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da hafta sonu düzenlenmesi planlanan 4 farklı Filistin’le dayanışma gösterisi güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, buna karşı İsrail yanlısı gösteriye izin verilmişti.

DEVLET BİNALARINA İSRAİL BAYRAĞI ASMIŞLARDI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurmuştu.

Avusturya devlet binasında İsrail bayrağı! Avusturya Başbakanlığı idari merkez binasının çatısına, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayrağı çekildi.