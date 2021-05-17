Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan’da salgın tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak ülkede Covid-19’dan 4.077 ölüm gerçekleşti, toplam ölüm sayısı 270.294’e yükseldi.

YASAĞA UYMAYANLARA MEYDAN DAYAĞI

Virüsün yayılmasıyla Assam eyaletinde sokağa çıkma yasağı iki saat uzatıldı. Öğlen 12’den ertesi gün saat 5’e kadar sokağa çıkma yasağı olan ülkede insanlar günde sadece 7 saat dışarıya çıkabiliyor.

Eyalette bir gün sonu tek sayıyla biten araçlar, ertesi gün de sonu çift sayıyla biten araçlar trafiğe çıkabiliyor.

Polis, yasağa uymayanlara coplarla meydan dayağı çekiyor.

Polisin bu sert müdahalesinin ne derece etkili olacağı merakla bekleniyor. İnsan hakları kuruluşları ise uygulamaya tepkili.