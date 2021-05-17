Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'deki alçak saldırılarını değerlendiren Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, "Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız" dedi.

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur" şeklinde cevap veren Bakan İsmail, "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." dedi.

Malezya, daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yollamıştı.

Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi Son dakika haberine göre; İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 200'e yükseldi.