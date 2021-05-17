Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiyeli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile ABD'li ilaç devi Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısı ile dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı’nın İnsan İlaçları Komitesi (CHMP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının Avrupa Birliği'ndeki aşılama merkezlerinde aşının işlenmesini kolaylaştıracak onaylı saklama koşullarında değişiklik yapıldığı aktarıldı. Yapılan değişiklik ile açılmamış olan flakon serumlarının 2-8 derecede, yani derin dondurucu koşullarından çıktıktan sonra normal bir buzdolabında onaylanmış saklama süresinin 5 günden 31 güne uzatıldığı bildirildi.



Daha önce 5 gün dayanabileceği açıklanmıştı

Daha önceki açıklamada ise aşının teslimat için dondurucudan çıkarıldıktan sonra 6 saate kadar 2 ila 8 santigrat derecede nakledilebileceğini ve normal bir buzdolabında beş gün dayanabileceğini duyurulmuştu.



Aşının teslimatı açısından büyük avantaj

Aşının depolanması ve taşınmasında artan esnekliğin AB'ye üye devletlerinde aşı uygulamasının planlanması ve lojistiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Aşının yüzde 95 etkililik açıklamasına rağmen dondurucu koşullarında saklanması gerektiği için dezavantajlı olduğu konuşuluyordu. Bu açıklama teslimat koşullarını daha da rahatmış oldu.