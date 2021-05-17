Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Paris'te düzenlenen Uluslararası Sudan Konferansı'nın ardından söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan’ı "borç yükünden" kurtarmak için Fransa'nın Sudan ile ilgili tüm borçlarını sileceğini bizzat açıkladı.



"5 milyar dolarlık borcu tamamen siliyoruz"

Macron, "Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu tamamen siliyoruz" dedikten sonra, amacının çok borçlu olan bu ülkenin sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olmak olduğunun da altını çizdi.



IMF borcu için 1,5 milyar dolar kredi

Fransa, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi vereceğini de açıklamıştı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in, borçlarını ödemesine yardımcı olmak için Fransa'nın Sudan'a yatırımı kolaylaştırma sözü verdiği de aktarıldı.

