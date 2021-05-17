Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıların bilançosunu açıkladı. İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212’ye, yaralıların sayısının ise bin 400’e yükseldiği aktarıldı.

Laboratuvarı hedef aldılar

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’deki merkezi laboratuvar Alremal’in hasar aldığını belirtmişti. Saldırının İsrail’in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtmişti. Laboratuvarın Gazze Şeridi'nde koronavirüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.



İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtilmişti.