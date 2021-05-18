Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da Başbakan Mario Draghi, Covid-19 salgını neticesinde bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasağını aşamalı olarak kaldıracaklrarını açıkladı. Ülkede son günlerde, günlük vaka sayısının 5 binin, ölümlerin de 150'nin altına gerilemesi neticesinde hükümet, nisan ortasında açıkladığı kademeli normale dönüş takviminde bazı değişikliklere gitti.

21 HAZİRANDA TAMAMEN KALDIRILACAK

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Ekim ayından beri 22.00-05.00 saatlerinde, iş ve sağlık gibi zorunlu haller haricinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs'tan itibaren 23.00-05.00 saatlerinde, 7 Haziran'dan itibaren ise 00.00-05.00 saatlerine çekilecek. 21 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Yeni karar ile 1 Haziran'dan itibaren restoranların, iç mekanlarında da hizmet vermesine izin verilirken spor salonlarının 1 Haziran olarak belirlenen açılış tarihi 24 Mayıs'a çekildi.

AŞILAMA ETKİLİ OLDU

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Alınan tedbirler ile insanların büyük çoğunluğunun bunlara uyması ve aşılama kampanyasının etkisi sayesinde kademeli yeniden açılma yolunda devam edebiliriz. Sokağa çıkma yasağının 23.00'te başlayacak olması, ülkemiz için önem taşıyan farklı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte temel tedbirlere dikkat etmeyi ve ihtiyatlı olmayı unutmayalım." ifadelerini kullandı.

124 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da salgının başından bu yana 4.159.122 vaka görülürken toplam 124.156 kişi hayatını kaybetti. Toplam aşılama sayısı ise 27 milyonu geçti.