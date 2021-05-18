Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California Üniversitesi Etnik Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi, sosyolog Hatem Bazian, son yaşanan olaylarda Yahudi yerleşimcilerin Kudüs üzerindeki emellerine işaret etti.

HEDEFLERİ MESCİD-İ AKSA'YI YIKMAK

Bazian, Şeyh Cerrah ve Bustan’daki tahliye ve yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini ele geçirmeleri konusunda, "Yerleşimciler, Mescidi Aksa ve Aksa kompleksinin tamamına doğrudan erişimi olan mahalleleri ele geçirmek üzere stratejik bir yolla hareket ediyor. Yani düşünceleri, Mescidi Aksa ve Kubbetü’s-Sahra’yı yıkıp Üçüncü Tapınağı yeniden inşa etme çabası. Bunun için zaten planları var. Yani bu tahliyeler ve evlerin ele geçirilmesi, bu uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak anlaşılması gerekir. Orada bu siyonist koridoru oluşturarak Harem-i Şerif bölgesini Kudüs'teki daha geniş anlamda Filistin nüfusundan koparmaktır amaç.” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK AMBARGO UYGULANSIN

Filistinlilerin bugün yaşadığı problemin, yüzyılı aşkın bir problem olduğunu anlatan Bazian, Filistin’in, Osmanlı Devleti’nin çöküşüyle İngiliz İmparatorluğu'nun sömürgesi durumuna düştüğünü belirtti. Bazian, “Bu, hâlâ devam eden bir yerleşimci sömürge projesidir bu ve bunun da üzerine Filistinlilerin maruz kaldığı bir apartheid yapıyla karşı karşıyayız” diye konuştu. İslam dünyasının yapması gerekenlere ilişkin ise Bazian şu değerlendirmeyi yaptı: Bence İslam dünyası, Filistinlilerle tartışılmaz ve sınırsız dayanışmasını ifade etmeli, BDS (İsrail’e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) ile ekonomik ambargoyu yeniden başlatmalı ve İsrail’e ekonomik baskı yapmalı. İsrail, Filistin'i her türlü silahla vuran bir ülke. Diğer yandan dünyada 1,8 milyar Müslüman ve 55 İslam ülkesi bulunuyor. Aynı zamanda Filistinlilere kendilerini savunmaları için bir miktar askerî destek vermeliler çünkü Filistinlilerin kendilerini savunma kabiliyetleri yok. Sadece birkaç ayda veya yılda bir ayağa kalkıp İsrail'in yaptıklarını kınamak yeterli değil.

MALEZYA SAVUNMA BAKANI: TALEP OLURSA FİLİSTİN'E ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Filistin'e asker gönderebileceklerini söyledi. Basın toplantısında soruları cevaplandıran Bakan Yakub, Malezya'nın Filistin'e barış gücü dâhilinde asker yollayıp yollayamayacağı yönündeki bir soruya "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur" cevabını verdi. Yakub, Malezya'nın daha önce Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız" dedi.