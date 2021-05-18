İşçi sendikası L’Unione Sindacale di Base (USB), “Livorno limanı Filistinlilere yapılan katliamın suç ortağı olmayacak” açıklamasını yaptı. USB, İsrail’in zaten çok sayıda çocuk da dahil yüzlerce Filistinliyi öldürdüğünü, gemideki silah ve patlayıcıların yeni katliamlarda kullanılacağını bildirdi. Gemi ve içindeki mühimmatı sendikaya merkezi İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan sivil toplum kuruluşu Silah Takip (The Weapon Watch) bildirdi. Livorno limanından yükleme yapılamayınca silah ve mühimmat Napoli’ye getirildi ama buradaki liman işçileri de aynı gerekçelerle yükleme yapmadı. İsrail katliamları sebebiyle İtalya’nın birçok şehrinde protesto gösterişleri düzenlendi.
Liman işçileri İsrail'e gidecek gemiye silah yüklemediler
18.05.2021 - 04:22 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’da Livorno limanı çalışanları, İsrail’in Aşdod limanına gideceğini öğrenince gemiye silah ve patlayıcı yüklemeyi reddetti.
Etiketler : israil,israil silah,
790163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790163.aspx
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