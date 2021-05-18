Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu'nun Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu "kendini savunma hakkını" tanıdığı için Biden'a teşekkür ederek,"İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu" aktardı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ifade ettiği belirtilmişti. Biden ile Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan bu yana üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.