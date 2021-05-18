Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı birçok tanınmış isim, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlere karşı uyguladığı şiddet ve ırkçı davranışları eleştirerek ABD’nin İsrail’e yaptığı yıllık 3,8 milyar dolarlık yardımın da durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ödüllü sinema oyuncusu Susan Sarandon, 10 yaşındaki Gazzeli Nadine Abdel-Taif’in bombalarla yıkılan binaların önünde gözyaşı döktüğü videoyu paylaşırken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve kadın sivillerin rakamlarını gösteren bir grafiği de sayfasında paylaştı.

Sarandon, İsrail'e ABD yardımlarını konu alan paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar gönderiyoruz. Bu, günde 10 milyon dolar eder. Ve hala kendi ülkemizde ücretsiz yemek programını uygulayamazken vergilerimiz ırkçılığı fonluyor. İsrail ise ücretsiz sağlık sistemine ve daha iyi bir yaşam standardına sahip ama biz hala yılda 3,8 milyon dolar göndermeye devam ediyoruz. Bu, kınamaya değer."

"BU MESAJI DÜNYAYA İLETMEK ZORUNDAYIM"

İsrail'in saldırılarını eleştiren bir diğer isim ise kitapları 30'dan fazla dile çevrilen Amerikalı yazar Naimi Klein oldu.

ABD'li yazar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınları kelepçelediği ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerine gözyaşı bombası attığı görüntülere ek olarak, İsrail savaş uçaklarının Cela binasının yıkılma anını gösteren fotoğrafı paylaştı.

Klein bu fotoğrafın altında, Filistinli muhabir Youmna al-Sayed'in, her gün işe giderken 4 çocuğuyla "Başıma bir şey gelirse beni affedin. Çünkü bu benim görevim ve bu mesajı dünyaya iletmek zorundayım." diyerek vedalaştığını belirten ifadelerin alıntılandığı bir röportajın linkini de paylaştı.

Klein, Twitter'da, "Şeyh Cerrah'ı kurtar" ve "Gazze saldırı altında" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Konumunu ve ayrıcalığını riske at ve konuş. Sosyal medyada olması gerekmiyor ama iş yerinde ya da evde, bir yerlerde olmalı. Mektup yaz, dilekçe imzala." şeklinde ifadelere yer verdi.

SNOWDEN DA İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Gazze ofislerinin bulunduğu binanın İsrail savaş uçaklarıyla vurulmasının ardından AP tarafından yapılan açıklamadaki detaya atıfta bulunan bir paylaşımla, İsrail'e tepki gösteren ünlülere dahil oldu.

Snowden, AP'nin açıklamasının ekran fotoğrafını eklediği paylaşımında, "AP'nin açıklaması, İsrail ordusunun, binalarını havaya uçurmak için iddia ettiği gerekçeye doğrudan meydan okuyor ve AP'nin Hamas'ın orada olduğuna ya da faal olduğuna dair hiçbir belirti görmediğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Yahudi kökenli yazar Abraham Gutman da İsrail'i eleştiren birçok paylaşım yaparak, "Eğer antisemitizm konusunda endişeliyseniz, belki de Yahudi devleti ve halkı adına Davud yıldızı taşıyan savaş uçaklarının kadınları ve çocukları öldüren bombalar atmasına kızmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın, yerleşim alanlarını "canlı kalkan" olarak kullandığı iddiasına karşın "İsrail'in en üst düzey askeri üssü Hakyria'nın, Tel Aviv'in merkezinde, sanat müzesi, iki alışveriş merkezi, bir lise ve sivillerin oturduğu evlerin hemen karşısında olduğunu hatırlatmak isteriz." diye yazan Gutrman, Telaviv’in göbeğinde bulunan Hakyrria’nın fotoğrafını paylaştı.

BELLA HADİD DE DESTEK VERMİŞTİ

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, ABD'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde sokağa çıkmış ve elindeki Filistin bayrağıyla "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

Bella Hadid: Filistin'e özgürlük Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı.

İsrail'in gerçekleştirdiği bu zulme sessiz kalmayan Hadid, sosyal medyadan da destek paylaşımlarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, Bella Hadid'i hedef göstererek, bunun bir insanlık sorunu olması gerektiği paylaşımını yaptı.

#n-790103

Yapılan paylaşımda, Bella Hadid gibi ünlülerin, Yahudileri denize dökmeye destek verdiğini söyleyen İsrail devleti, "Aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!” ifadesini kullandı.

Bella Hadid'den ABD ve İsrail'e Filistin tepkisi Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.