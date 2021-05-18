Hindistan’da Shakuntala Gaikwad (76) isimli kadın geçen hafta Covid’e yakalandı. Ailesi, yaşlı kadını Baramati’deki Silver Jubilee Hastanesi’ne götürdü ama tıka basa dolu olduğu için hastane kadını kabul etmedi. Gaikwad, ambulansta beklerken bayıldı, öldüğünü zanneden ailesi cenaze hazırlıklarına başladı. Uzun süre kendisine gelmeyen kadının “cesedinin” yakılmasına karar verildi. Yaşlı kadın, tam yakılacakken ayaklandı, yakınları panik içinde ağlamaya başladı. Bölge polisi olayı doğruladı. Diri diri yanmaktan son anda kurtulan Gaikwad, daha sonra tedavi için yeniden hastaneye kaldırıldı.
Akıl almaz olay! Öldü sanıp yakmaya kalktılar
18.05.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'da akıl almaz bir olay meydana geldi. Yaşlı kadın öldü sanılarak yakılmaya çalışıldı. Son anda yaşadığının fark edilmesi üzerine felaketin önüne geçildi.
Etiketler : hindistan,koronavirüs,ölüm,
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