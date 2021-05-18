Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın, çocuk, sivil ayrımı yapmadan katliama devam eden işgalci İsrail, Gazze'de medyayı da hedef alıyor. Haber akışını kesmek için medya kuruluşlarının da yer aldığı 13 katlı 'Cela' isimli binaya saldıran İsrail ordusu, atılan birkaç füzeyle içerisinde doktor muayenehaneleri ile avukatlık büroları da bulunan binayı yerle bir etmişti. Daha önceden boşaltılan binada herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Binanın işgalci İsrail tarafından bombalanmadan hemen önce oradan nasıl kaçtıklarını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını anlatan AP muhabiri Fares Akram, "Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok" dedi.

"KASKIMI TAKTIM VE KOŞMAYA BAŞLADIM"

TRT Haber’in Guardian'dan aktardı habere göre, "Tahliye" bağrışları ile uyandığını ve ne olduğunu anlamadan birkaç eşyasını almaya başladığını söyleyen Akram, "Yıllardır çalıştığım, arkadaşlarımdan, ailemden ve meslektaşlarımızdan hatıralarla dolu ofise duygulanarak baktım" diyerek o anlardan şöyle bahsetti: Ailemin resmini, kızım tarafından bana verilen bir kahve kupası ve çalışma sertifikamı aldım. Kaskımı taktım ve koşmaya başladım, şimdi evdeyim. Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok.

ABD'DEN İSRAİL'E YALANLAMA: HERHANGİ BİR KANIT YOK

İsrail tarafından 'Hamas ofislerinin bulunduğu' iddiası ile vurulan medya binasına ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas’ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediklerini ifade etti. Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade etti.