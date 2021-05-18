Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN International'da yer alan habere göre; ABD menşeili Boom Supersonic şirketi, süper sonik jetlere geri dönüş mesajını verdi. Boom Supersonic Mach 2.2 adı verilen bir jet geliştirdi.



EN UZUN UCUŞ SÜRESİ 4 SAATE OLACAK

Haberde, ses hızının üstünde uçan jetle dünyanın herhangi bir yerine dört saatte gitmek mümkün olacağı ifade edilirken, şirket bilet fiyatlarının ise 100 dolar olacağını söylendi.

HEDEF 2026

Şirketin CEO'su Blake Scholl yolcu taşımak için geliştirilen Mach 2.2'nin 2026'da uçuşa hazır hale geleceğini açıkladı. "Ya batacağız ya dünyayı değiştireceğiz" ifadelerini kaydeden Scholl, yarım yüz yıldır uçak motorlarında hız konusunda büyük geliştirmelerin yapılmadığını belirtti.