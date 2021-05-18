Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları kullanılmıştı. Azerbaycan ordusu düzenlediği tatbikatta kendisine önemli bir zafer kazandıran SİHA'ları kullanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı. SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.
TATBİKAT 20 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.
Azerbaycan tatbikatta SİHA'ları da kullanıldı
18.05.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 18.05.2021 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları kullandı.
Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları kullanılmıştı. Azerbaycan ordusu düzenlediği tatbikatta kendisine önemli bir zafer kazandıran SİHA'ları kullanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı. SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.
Etiketler : azerbaycan,tatbikat,siha,
790203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790203.aspx
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