Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları kullanılmıştı. Azerbaycan ordusu düzenlediği tatbikatta kendisine önemli bir zafer kazandıran SİHA'ları kullanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı. SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.



TATBİKAT 20 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.