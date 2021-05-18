Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişi fotoğrafla ilgili yorum yazdı, herkes kızın geri kalan kısmıyla ilgili tahminlerde bulundu. Anne, daha sonra aynı fotoğrafı Facebook’ta da yayımladı, fotoğraf orada da büyük ilgiyle karşılandı. Bir kullanıcı, “Delireceğim, beynim durdu” yorumunda bulundu. Sonunda az sayıda kişi, göz yanılmasına yol açan fotoğrafın sırrını çözdü. Kızın önünde bir duvar var. Duvara bir çizgi çekenler, kızın toprağa gömülü olmadığını, ayakta duran kızın sadece üst kısmının göründüğünü tespit etti. Kızın, dirseğini yüksekteki seviyeyle aynı düzleme kaldırması da betonun içine battığı yanılsamasına katkıda bulunmuş. İşin aslı açıklandıktan sonra bile çoğu kullanıcıda kafa karışıklığının devam ettiği görüldü.