Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK, Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde pusu kurarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan haberde bölgenin kaymakamından gelen açıklamaya da yer verildi. Soran İlçesi Kaymakamı Helgurd Necib, "11.00 civarında PKK'lı bir grup Bole Dağı'nda konuşlanan Peşmerge birliğine ateş açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." dedi.

Peşmerge anında karşılığını verdi

Peşmerge Albay Behrem Arif Yasin de, uzun süredir oraya konuşlandıklarını, kara yolunu onarmak sitedikleri anda bir grup PKK'lının saldırısına uğradıklarını açıkladı. Albay Behrem, terör örgütüne anında sert bir şekilde karşılık verdiklerinin de altını çizdi.

PKK uzun süredir bu bölgeye saldırılar düzenliyor

Albay Yasin, 6 Mayıs'ta PKK'nın Sidekan'daki bir Peşmerge noktasına saldırdığını belirterek, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetmişti. Öte yandan Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında patlatılşmıştı.Olayda 1 kişi ölüp 1 kişi de yaralanmıştı.