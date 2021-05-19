Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralı olanların sayısını açıkladı. 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217’ye, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini açıkladı.

Protesto edenlere saldırı

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçlerinin Gazze ve Kudüs'e yönelik saldırıları protesto eden Filistinlilere yönelik müdahalesi sonucunda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gerçek mermi kullanılıyor

Bakanlık, İsrail güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi de kullandığını ifade ederek, hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir çocuğunda olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, Batı Şeria ve Kudüs'teki protestolar sırasında 35’i gerçek mermi, 9’u plastik mermi, 84’ü gazlı müdahalede ve 28’i darp sonucu olmak üzere toplam 156 kişinin yaralandığı aktarıldı.