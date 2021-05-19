Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde art arda hava saldırısı düzenlediği, saldırıların Refah ile Han Yunus’un doğu kesimlerinde yoğunlaştığı bildirildi.

30'dan fazla saldırı

Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 7 kişinin yaralandığını aktarırken, İsrail savaş uçaklarının 30’dan fazla saldırı düzenlediğini bildirdi.

CAN KAYBI 217’YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 63’ü çocuk, 36’sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217’ye, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail zulmünde bilanço artıyor İsrail'in Filistin'e zulmü gün be gün artarken hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.