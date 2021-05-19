Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Twitter hesabından Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve zaman belirlenmediğini belirtti.

Raşak açıklamasında, arabulucuların temasları olduğunu vurgulasa da "Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil. Halkımızın taleperi açık ve bunu farkındayız" dedi.

MISIR, KATAR VE BM'YE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını engelleme girişiminin devam ettiğini söyledi. İsrail medyasını değil saldırganlığı durdurmak için çabalayan ülkelerin resmi medyalarını dikkate aldıklarını ifade eden Berhum "Mısır, Katar ve BM'nin çabaları hala devam ediyor. Ancak işgalciler, sivillere yönelik bombardıman ve saldırılarla bu çabaları başarısız kılıyor." diye konuştu.

"HALKIN TALEPLERİNİ BİLİYORUZ"

Filistin halkının talepleri doğrultusunda, savaşa taktik için değil stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin, Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurulması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı.

MISIR YÖNETİMİ ATEŞKES İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Mısır yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06:00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtilmişti.