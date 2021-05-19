Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, abluka altındaki Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke "Yerinden edilenlerin sayısı 52 binden fazla. Bu, aldığım son rakamlar" dedi. Laerke, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinliye barınak olduğunu kaydetti. Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Laerke, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULUYOR

Bu arada gece boyunca 65 saldırı düzenlediğini duyuran İsrail ordusu, Filistin direniş güçlerine ait noktaları, sokakları, altyapı sisteminin vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sebebiyle bölgede ciddi hasar oluşurken şehrin batısındaki "El-Ensar" hükûmet kompleksindeki bir güvenlik merkezi ile serbest bırakılan Filistinli mahkûmlara ait bir ofisin yer aldığı daire bombalandı. 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi şehit olurken, 1.500 kişi de yaralandı.

ROKETLİ KARŞILIK

İsrail'in saldırılarına karşı öğleden sonra Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine yoğun roket atışı yapıldı. Roketler sebebiyle iki yabancı işçinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı açıklandı. 10 Mayıs'tan bu yana 10 İsrailli hayatını kaybetmişti. Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı günden beri Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesinde 23 Filistinli şehit düştü.