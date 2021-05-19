Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmesi Erivan yönetimini rahatsız etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurması yeni bir gerilime yol açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaşanan anlaşmazlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Sullivan, yaşanan son gerginlikle ilgili endişe duyduğunu belirterek bu tür fikir ayrılıklarının barış yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı. Aliyev de Sullivan ile aynı fikirde olduğunu ve bu sürecin 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya arasında imzalanan üçlü bildiriye uygun olarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Öte yandan Azerbaycan ordusunun önceki gün 15 bin askerin katılımıyla başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikatta, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı. SİHA'lar, temsilî düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.