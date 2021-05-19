Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti.

Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK AŞI ORANI

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 3'üne en az bir doz aşı yapıldığını, bu oranın gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oran olduğunu bildirdi.