Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

MAİDE T. ALMANLARIN İLGİSİZLİĞİNE TEPKİLİ

Maide T, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiç bir Alman makamından derdin nedir konu nedir diye soran olmadı. Almanların PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik. Ön kapıdan alıyorlar arka kapıdan salıyorlar. Hiç kimseyi kandıramazlar. Bu benim düşüncem. Sadece Türkiye'ye karşı işte bakın biz bir şeyler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Onlar bu kadar destek vermese PKK bu kadar yol almazdı." dedi.

YEŞİLLER PARTİSİ EŞBAŞKANI MAİDE ANNEYİ DİNLEDİ

Öte yandan Maide T'nin eylemi sırasında Başbakanlık önünde bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi.

Maide T'yi dinleyen Habeck, anneye iletişim bilgilerini vererek görüşme sözü verdi.