Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, saldırıların durdurulması çağrısına adeta sağır. Kirli ittifak kurduğu ABD gibi ülkelerin desteği ile Filistin'de insanlık kıyımına devam ediyor. Filistinli halk kadar işgalci devletin radarında medya mensupları da var. Filistin'de yaşananlara dair haberlerin dünya kamuoyuyla paylaşmasından rahatsız olan işgal güçleri medya mensuplarına da saldırıyor. Son olarak Kudüs’teki olayları takip eden CNN International Muhabiri Ben Wedeman’ın işgalci askerler tarafından tartaklandığı ortaya çıktı.

TARTAKLANARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hain saldırıları sürerken, Kudüs’te de şiddet olayları yaşanıyor. Bölgedeki olayları görüntülemek isteyen CNN International’ın Kudüs Muhabiri Ben Wedeman, İsrail güçleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşananlar, saniye saniye olay yerinde olan diğer gazeteciler tarafından kaydedildi. Sky News Orta Doğu Muhabiri Mark Stone, meslektaşının tartaklandığı anları sosyal medya hesabından, “İsrail polisi, akredite olan CNN muhabiri Ben Wedeman ve onun ekibini itti. Bu olaylar hafta boyunca başımıza geldi” sözleriyle paylaşarak, İsrail güçlerinin şiddet uyguladığını belirtti. Mark Stone, bir İsrailli polise gülümseyip merhaba dediğini, ancak polisin kendisine küfürle karşılık verdiğini de sözleirne ekledi.